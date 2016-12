Inzaghi vuole la svolta: "Siamo incazzati e dobbiamo vincere"

14:10 - "Svolta" è la parola chiave pronunciata più volte da Pippo Inzaghi in conferenza. L'allenatore del Milan ha chiesto il cambio di ritmo: "Contro il Parma è la partita della svolta, dobbiamo vincere ad ogni costo e ce la faremo. Sono sereno? Sì perché siamo tutti incazzati e dobbiamo tornare a fare i tre punti". Destro? "Ringrazio il presidente Berlusconi, e' un acquisto che gli avevo chiesto. Contento anche per Bocchetti. Sono pronti per giocare".

INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

Condizione fisica? "Il problema non è stato Dubai, il problema sono stati i tanti infortuni. Non siamo riusciti a dare continuità ad una formazione"

Esonero? "Non ho mai avuto paura, siamo uniti e usciremo dalla crisi"

Che Parma ti aspetti? "Il Parma visto in Coppa Italia può crearci problemi, sarà una partita complicata. Dobbiamo dare la svolta alla nostra stagione"

Destro e Bocchetti subito in campo? "Sono disponibili, possono giocare. Bocchetti non gioca dal 30 novembre, ma si è sempre allenato e ha una voglia incredibile. Devo valutare ancora le condizioni di Destro, è in ballottaggio con Pazzini. Uno sarà titolare e l'altro giocherà 30 minuti"

Contro il Parma la partita della svolta? "Siamo incazzati e questo mi lascia ben sperare. La squadra dà tutto in campo e sono sereno"

Sentimento nel vedere la classifica? "Mi dispiace, come a tutti i tifosi milanisti. Abbiamo avuto tanti infortuni e non siamo riusciti a dare continuità"

Destro? "La società ha voglia di fare bene, sono contento. Ringrazio il presidente per questi acquisti che gli avevo chiesto"

Inzaghi: "Dobbiamo uscire da questo momento negativo, è stato un mese duro per molti fattori. La svolta può essere solo una vittoria che deve arrivare a tutti i costi".

INZAGHI A MILAN CHANNEL

Montolivo? "Sarà assente perché non sta molto bene. Domani starà a riposo perché affaticato. Andremo comunque in campo in 11 e chi giocherà sarà all'altezza"

De Jong? "Non sarà convocato, è un momento difficile"

Antonelli? "Lo conosco bene, ma ora non è ancora del Milan. E' giocatore che mi piace che ha voglia di fare"

4-4-2? "E' un'eventualità, già nel derby abbiamo giocato con questo sistema. Possiamo farlo e con un potenziale offensivo molto buono dobbiamo sfruttarlo al massimo"

Destro e Bocchetti? "Sono arrivati due ragazzi che hanno grande voglia di fare. Destro è investimento economico importante. Vogliamo tornare a fare bene. Contro il Parma sarà una partita difficile, ma noi dobbiamo tornare alla vittoria a tutti i costi e ce la faremo"