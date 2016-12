Inzaghi, vincere per evitare l'esonero 

10:59 - Questa sera Pippo Inzaghi non ha scelta: deve battere il Cagliari per evitare l'esonero. Da parte della società non c'è stato un vero e proprio ultimatum, ma un'altra sconfitta porterebbe inevitabilmente al cambio in panchina, vista anche la sosta di campionato per le nazionali. I tre punti, invece, porterebbero un po' di sereno nell'ambiente Milan dove si respira aria pesante. L'ultima nota negativa di una stagione sempre più difficile è la contestazione dei tifosi rossoneri. La Curva Sud ha chiamato tutti a disertare lo stadio per la partita contro la squadra di Zeman. San Siro potrebbe essere così deserto o quanto meno molto silenzioso. Non proprio le condizioni ideali per affrontare il match decisivo per il futuro del tecnico.

I giocatori sembrano essere dalla parte di Superpippo e a Firenze, nonostante il ko nei minuti finali, si è visto un Milan in crescita sul piano del gioco. Oggi la manovra passerà un po' in secondo piano, ma non bisognerà fare passi indietro per finire il campionato in crescendo. Giusto per non categorizzare l'annata come un fallimento totale. L'obiettivo Europa, a meno di miracoli, è ormai svanito, ma le undici partite da qui alla fine non si possono fallire.



