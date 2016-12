Inzaghi: "Torres? Ho tanti attaccanti, devo provarli"

18:20 - Pippo Inzaghi, dopo la sconfitta. Un passo indietro, dopo il 2-0 all'Udinese. Un altro gol subito da calcio piazzato, malanno irrisolvibile in casa-Milan, almeno fin qui. Il tecnico cerca spiegazioni alla sconfitta e al mancato salto di qualità, tanto invocato.

"E' il sesto gol che prendiamo su calcio piazzato -dice Pippo-. Dobbiamo risolvere il problema. Se ho capito dov'è il problema? Se lo sapessi, l'avrei risolto, l'avremmo risolto. Dobbiamo lavorare e lavorare".

Un passo avanti, un altro indietro: il Milan qual'è?

"A Genova potevamo fare gol nella prima mezz'ora. Le occasioni ci sono state. Peccato. Poi abbiamo subito la rete del Genoa e le cose si sono complicate, il campo non ha facilitato lo sviluppo del nostro gioco e il Genoa ha fatto una grande partita".

Vigilia della partita, occasione per il terzo posto: dobbiamo fare il salto di qualità. E invece.

"Qual salto non c'è stato, e mi rammarico. E' il salto di qualità che dobbiamo cercare e fare. Piano piano torneremo grandi, bisogna migliorare".

Torres non pervenuto: dentro Pazzini e poi Niang.

"Ho tanti attaccanti, devo provare un po' tutti".

Sembra la bocciatura dello spagnolo. Sembra manchi la fiducia del tecnico.

"Questo lo dite voi, lo pensate voi. Torres fino a due partite fa ha sempre giocato, ora ne ho provati altri, ma la mia fiducia nei suoi confronti c'è sempre".

L'immediato futuro?

"C'è Milan-Napoli, il Napoli ha tre punti più di noi. Giochiamocela e speriamo di fare bene e di raggiungere il Napoli".