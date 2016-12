Inzaghi si gode Menez: "Sono andato a prenderlo con Galliani"

18:10 - Il Milan vince a Palermo e Pippo Inzaghi si gode una Pasqua serena dopo la tempesta: "Siamo stati bravi a fare una buona partita su un campo difficile - ha commentato a Premium -. Abbiamo meritato la vittoria. Dobbiamo continuare a giocare così per tornare nella posizione in classifica che ci compete". Decisivo ancora una volta Menez: "Non abbiamo fatto solo cose negative io e Galliani. Jeremy siamo andati a prenderlo noi, oggi è capocannoniere".

Nel tempo continua a far discutere la posizione del francese, impiegato a Palermo da esterno d'attacco: "Può fare sia questo che la prima punta - ha ribadito Inzaghi -. Non penso che Destro venga sacrificato per il francese, ha anche fatto gol oggi ma gliel'hanno annullato. Ha sempre segnato e tornerà a fare gol. Giocando con tre attaccanti però serve il sacrificio di tutti. Sono contento perché abbiamo fatto un'altra buona prestazione dopo Fiorentina e Cagliari, sto recuperando gli infortunati e i risultati arrivano".

Infine un commento su Muntari che ha chiesto di non essere più convocato: "Non sono deluso, è stato montato un caso che non esiste. Lui si sta allenando seriamente, mi ha detto che se ci fosse bisogno verrebbe. Potrò contare su di lui se ce ne fosse bisogno".