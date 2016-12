Inzaghi non boccia Torres, ma è l'ora di Pazzini

19:41 - Nel dopo derby Pippo Inzaghi e il suo staff seduti al tavolo dell'abituale ristorante che li accoglie alla fine di ogni partita serale avevano già nella testa il match di domenica pomeriggio contro l'Udinese, l'ennesimo crocevia di un campionato che vede il Milan non vincere da ormai 5 partite, ultimo successo il lontano 19 ottobre a Verona, conquistando solo 4 punti.

Il Milan non gioca male ma non gli riesce quel salto di qualità che può essere garantito solo dalle reti degli attaccanti puri. Il Milan di Inzaghi ha conquistato 18 punti, 21 le reti realizzate, ma solo due sono stati i gol dei bomber della squadra: uno di Torres a Empoli, il secondo quello di El Shaarawi a Genova.

Il derby verrà ricordato certo per la bella rete di Menez, ma anche per l'errore decisivo del Faraone che solo davanti a Handanovic non ha realizzato il gol che avrebbe potuto regalare la vittoria ai rossoneri. Torres non ha certo commesso un errore così grave, ma ha giocato una partita anonima, piatta, non tanto sul piano dell'impegno quanto ed e più importante su quello delle conclusioni.

Le statistiche parlano di una media di 1,2 tiri per partita verso la porta da parte dello spagnolo. Troppo poco per le necessità di Inzaghi che in questa settimana lavorerà su Pazzini: potrebbe essere lui il terminale offensivo contro i friulani di Stramaccioni. Non è facile in ogni caso il compito di un centravanti d'area negli schemi di Superpippo, con gli esterni che rientrano sul piede preferito invece di crossare palloni invitanti in area. Pazzini che sta scalpitando e che non ha chiesto di essere ceduto si può giocare comunque una chanche importante per lui e per le ambizioni del Milan.