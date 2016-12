Inzaghi: "Menez sta bene, è a disposizione"

21:11 - Domani alle 20,45 Milan-Chievo e Pippo Inzaghi prepara un nuovo Milan. "Menez sta bene", dice. "Bonaventura può giocare anche a centrocampo", aggiunge. In campo Torres ed El Shaarawy. Dubbio Honda-Menez. "Vogliamo i tre punti", dice il tecnico. "La squadra sta crescendo, vogliamo tornare competitivi per lo scudetto e fare in modo che società e presidente siano fieri di noi". Il Chievo? "Ha battuto il Napoli..."

INZAGHI A MILAN CHANNEL

Prima le parole di Inzaghi a Milan Channel.

Come sta Menez?

"Sta meglio, credo che sia recuperato. Oggi si allenerà col gruppo e decideremo".

Come riparte il Milan dopo la Juventus e due pareggi?

"Ripartiamo dalle buone partite che abbiamo fatto. Non penso che si possano risolvere i problemi all'improvviso. Ci vuole pazienza, bisogna proseguire su questa strada. Con tranquillità. E credo che andremo lontano".

Il Milan di Cesena: forse troppo offensivo. Pensa di cambiare qualcosa?

"Io penso che dobbiamo giocare sempre con quattro giocatori d'attacco, poi occorre trovare un equilibrio, ma partendo da qui, da una scelta precisa al di là del modulo e dell'atteggiamento".

Quanto manca Montolivo?

"Non è mai bello parlare degli assenti, pensando a quelli che giocano. Certo, lui è il capitano, è importante anche negli allenamenti. Quando starà bene, tornerà e sarò felice. Ma senza correre rischi: lo so per esperienza personale".

Paloschi, domani in campo con la maglia del Chievo, ha un idolo: Pippo Inzaghi.

"Paloschi farà una grande carriera, va in vacanza col preparatore atletico, andrà lontano. Purtroppo abbiamo rinunciato a lui, era al Milan con Balotelli, Matri e Pazzini, non avrebbe avuto spazio"



LA CONFERENZA STAMPA

E adesso Inzaghi in conferenza stampa a Milanello

"Torniamo a San Siro e sono contento. Abbiamo bisogno del nostro stadio del nostro pubblico. Sono molto sereno, la partita è difficile, il Chievo ha vinto a Napoli. Ma faremo per intero il nostro dovere".

Il Milan spesso a due facce: mai continuo per 90 minuti.

"Non credo sia così, le partite le abbiamo finite spesso in crescendo, ci sono stati episodi che ci hanno condizionato. Facciamo un gioco molto dispendioso, ma stiamo bene fisicamente".

La classifica del Milan, i giudizi sul Milan. Come sono?

"Guardo ai giudizi che danno su di noi, Corini ha detto che il Milan gioca un buon calcio e questo mi gratifica. Tre punti col Chievo e sarei ovviamente soddisfatto. A parte Roma e Juventus, noi siamo lì, con le altre".

Menez più sì che no?

"Menez sembra che sia tutto a posto. Si allenerà con noi e vedremo".

La gente ama El Shaarawy. Comincia dall'inizio, domani?

"Io stimo molto El Shaarawy, il 4-3-3 l'ho pensato pensando a lui. Si è fatto male, ha recuperato. Che giochi o non giochi domani, la mia stima per lui è intatta. Deciderò dopo l'allenamento. La sua fortuna è stare in un ambiente che lo ama e un allenatore che lo stima. Non è che se gioica lo stimo e se non gioca non lo stimo. Ho tanti giocatori e decido per il bene della squadra".

L'unico intoccabile sembra Honda. Giusto?

"Honda ha l'atteggiamento giusto, corre tanto, gioca bene, ha fatto tre gol. Tengo conto di tutto questo. Ho sette giocatori d'attacco, quattro giocano e tre stanno in panchina".

Paloschi, un milanista al Chievo.

"Lo conosco bene, farà una grande carriera, io al Milan l'avrei tenuto. Spero che facia tanti gol. Non domani".

Quanto sarebbe importante non prendere gol?

"Non prendere gol è sempre fondamentale, anche se per il nostro modo di proporre calcio offensivo saranno difficili con noi gli 0-0. Io voglio divertire il nostro pubblico, e divertirlo vincendo".

Quali sono i dubbi verso Milan-Chievo?

"Sono dubbi solo sui giocatori, non sul modulo. Giocheranno quattro giocatori d'attacco, ma non voglio dare altri indizi, gli altri sanno tutto di noi, cerco di fare sapere qualcosa meno del solito".

Torres può giocare una partita intera?

"Torres aveva fatto due gare in cinque giorni tra Empoli e Cesena, avrà modo di crescere come condizione. Ha l'atteggiamento giusto, si allena bene, va bene così. In attacco ho sette giocatori, tutti bravi e tutti in buone condizioni".

Bonaventura può arretrare a centrocampo, per migliorare la qualità in quel reparto?

"E' un giocatore che può stare in tanti ruoli, ci dà tante soluzioni tecniche e fisiche, può stare largo e giocare mediano. Ce lo teniamo stretto uno come Bonaventura".

I gol su calcio piazzato quanto la disturbano?

"I tre gol che abbiamo preso nelle ultime due gare sono stati gol strani, non siamo l'unica squadra che li subisce, ma dobbiamo migliorare".

Juve-Roma pensando al Milan.

"Ci vuole pazienza, e abbiamo l'ambizione di tornare presto a lottare per lo scudetto. In modo che società e presidente siano fieri di noi. Ho fiducia, il lavoro pagherà e torneremo a quei livelli".