Inzaghi, furto nell'appartamento: i vicini mettono in fuga i ladri

Non è certo il periodo migliore per Pippo Inzaghi, rimasto un mese fa senza panchina dopo essere stato esonerato dal Milan. La scorsa notte, mentre si trovava in vacanza, l'ex tecnico rossonero ha subito un tentativo di furto nel suo appartamento milanese. I ladri, verso l'una, si sono intrufolati nel lussuoso attico nel centro del capoluogo lombardo ma l'intervento dei vicini, insospettiti dal trambusto, li ha messi in fuga.