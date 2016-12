Inzaghi: "Conta solo vincere, dobbiamo fare di tutto"

19:02 - "Ora conta solo vincere, faremo di tutto per farlo", così si presenta Pippo Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Udinese. L'obiettivo unico dell'allenatore del Milan è tornare alla vittoria dopo cinque partite: "Bisogna farlo anche per i tifosi". Contro i friulani sarà un Milan incerottato: "Mancheranno Montolivo, De Jong, Muntari, Alex, Abate e anche De Sciglio è in dubbio". Torres? "Si deve sbloccare"

Il 4-3-3 è il modulo giusto? "Guardiola cambia 10 moduli a partita. Ci sono varie opzioni in base alle caratteristiche. Quando ho deciso 10-11 giocatori cerco di metterli nelle posizioni per farli rendere al meglio. Non sono legato a nessun modulo, abbiamo fatto buonissime partite conl 4-3-3 e 4-4-2. E' un grande vantaggio saper cambiare modulo di gioco".

Van Ginkel? "Può giocare nelle mediana o mezz'ala. Ho pensato di metterlo nel derby, ma per un ragazzo della sua età mi sembrava di mandarlo allo sbaraglio. Lo terrò in considerazione per domani".

Inzaghi in conferenza stampa: "Teniamo tantissimo a questa partita perché è giunta l'ora di tornare a vincere. Dobbiamo cercare in tutti i modi i 3 punti. Difficile affrontare Stramaccioni perché è un ottimo allenatore e un mio amico, abbiamo fatto il corso insieme".

Torres? "Si sta mettendo a disposizione della squadra, per me è un campione. Quando si sbloccherà poi non smetterà più di segnare. Ho provato a far giocare tre uomini alle spalle per aiutarlo. Spero si sblocchi. Abbiamo bisogno dei gol degli attaccanti per stare ai vertici".Mexes? "Si è sempre comportato bene. Ieri ha già detto tutto Galliani. E' giusto che sia arrabbiato nel senso buono del termine. E' entrato a Genova e si è ripetuto nel derby, sono contento di lui".

Problemi anche in difesa?

"Dietro non ci saranno Alex e Abate, c'è il problema pure di De Sciglio. Ha una fascite plantare. Non riesce a mettere le scarpe da calcio. Se non riuscirà nemmeno oggi, non sarà della partita".

Inzaghi a Milan Channel: "Montolivo, De Jong e Muntari non sono a disposizione per l'Udiense. Son convinto che faremo un'ottima partita. Tutti abbiamo voglia del rientro di Montolivo, fosse stato per me l'avrei già fatto giocare. Mi piacerebbe schierarlo in una partita per farlo inserire piano piano. C'è bisogno di lui qua, non l'abbiamo nemmeno mandato in Primavera".