Inzaghi: "Con la Samp rivedrete il vero Milan"

16:22 - Il tracollo interno con il Palermo è soltanto un ricordo. Pippo Inzaghi lo richiama ma poi va oltre: "E' mancata la reazione dopo essere andati sotto per 2-0, qualcuno ha provato a risolverla da solo - spiega il tecnico -. Ma con la Samp rivedrete il vero Milan, faremo una grande gara". Qualche intoppo sul fronte infortunati: "Abate, Alex e Muntari non ci saranno, Zapata è da valutare. Ma non sono preoccupato, ho tanti giocatori in forma".



LA CONFERENZA STAMPA

Conte ha spronato El Shaarawy

"E' un discorso motivazionale che fa bene. Le sue parole sono un monito per far bene. El Shaarawy e De Sciglio sono diventati grandi giocatori troppo in fretta, da loro ci si aspetta la luna. Ieri El Shaarawy doveva riposarsi, invece mi ha chiesto di allenarsi. Con questo atteggiamento tornerà presto a fare quello che ha sempre fatto".

Su Torres

"Credo in lui e nel suo modo di lavorare. Ci vorrà solo pazienza. Viene da un periodo di inattività, ha bisogno di ritrovare il ritmo partita. Speriamo che ritrovi il gol già da domani".

Su Van Ginkel

"Ha fatto bene da vertice basso. Dopo Empoli si è fatto male. Volevo constatare nel Berlusconi se è recuperato. Terrò conto di tutto. Se non dall'inizio, può essere importante pure a partita in corso. Ma potrebbe partire dall'inizio".

Su Mexes

"Si è sempre allenato. Ho un ottimo rapporto con lui. Si è fatta la scelta con Alex, Philippe mi ha sempre dimostrato grande possibilità. So che posso contare su una grande persona e un grande giocatore".

I fischi di San Siro

"Ha fatto bene a fischiare, abbiamo perso in casa".

Lavorare su testa o tattica

"Sulla tattica. Sapevo che ci vuole pazienza. Son convinto che la gara di domenica non ci condizionerà. Abbiamo una grande possibilità. Già martedì ho visto che lo spirito era intatto".

L'umiltà è un elemento chiave

"Non possiamo sottovalutare le partite. Ogni partita è frutto anche di episodi. Una squadra che sottovaluta l'avversario non ha 3 occasioni e il 70% di palla. Non siam stati bravi dopo l'1-2, che avrebbe potuto ammazzare chiunque".

Aspetto motivazionale secondo Inzaghi

"Non bisogna giudicare ora i giocatori. Sono contento di tutti, hanno l'atteggiamento che mi piace e dedizione al lavoro. E' chiaro che gli attaccanti vengono giudicati per il gol... Ricordo Ancelotti con Crespo... Mi arrabbio con i giocatori che non si impegnano, ma tutti lo fanno. Ci sono cose importanti, che non danno frutti immediatamente. Ma alla lunga verranno fuori".

Forse il Milan non è ancora in grado di supportare troppi giocatori offensivi. Non serve più sostanza in mezzo?

"Dopo la partita siamo tutti bravi. Ma io faccio delle scelte. A me Saponara col Palermo è piaciuto molto. Speravo di avere un po' più di palleggio, ma il risultato non mi ha dato ragione".

Honda e Menez potrebbero riposare?

"No, perché non sono stanchi. Honda ha avuto il mal di gola, ma oggi si allenerà con noi".

Menez col Palermo ha fatto uno contro tutti: perché?

"Sotto 2-0 qualcuno ha pensato di poterla risolvere da solo. Ma la nostra forza fino a pochi giorni fa è stato il gioco".

Non è il momento di insistere su 13-14 giocatori ed evitare gli esperimenti?

"Secondo me è successo. I giocatori son sempre stati quelli. Gli infortunati però vanno sostituiti. Siamo 28 e non sarà facile accontentare tutti".

Il Milan ha preso 10 gol più della Juve

"Non mi meraviglia, la Juve vince da tre anni lo scudetto. Noi dobbiamo crescere, lo sapevo anche dopo aver vinto le prime due. Ci possono stare le giornate storte e difficili. Quattordici gol subiti sono tanti, sappiamo di dover migliorare".

Hai visto un Milan stanco fisicamente?

"Abbiamo corso male, ma non sono preoccupato per la condizione fisica. L'altra sera abbiamo fatto 90' a buon ritmo. Penso che domani ci sarà la reazione sperata".

Come stanno Honda e Zapata?

"Bisogna valutare. Mancheranno certamente Alex, Abate e Muntari. Zapata non si è mai allenato. Ma sono tranquillo perché ho tanti giocatori in forma".

Abate ha detto che bisogna ritrovare l'umiltà

"Bisogna chiedere a lui a cosa si riferisse. I giocatori hanno sempre mostrato impegno. Dopo lo 0-2 qualcuno ha preso iniziative un po' più personali, ma ci sta, forse tenevano troppo a quella gara. Ma anche da una partita negativa si può trarre qualcosa di positivo".

C'è una partita da cui prendere esempio?

"No, perché l'atteggiamento è sempre stato quello giusto. Dobbiamo migliorare in tante cose, ma non c'è una gara particolare da prendere come modello. Siamo pronti".

Cosa ha di speciale la Samp?

"Un grande spirito e gioco sempre propositivo. Il terzo posto non è frutto del caso. Faccio i complimenti a Mihajlovic".

Quanto è importante non perdere contatto dal terzo posto?

"Non bisogna guardare al classifica ma le prestazioni, almeno fino a fine dicembre. Io devo essere condizionato dall'aspetto tecnico, non dalla classifica. Questa squadra farà tesoro da quello che ha fatto male domenica. Domani è una gara complicata, ma sono gare da Milan. Sono convinto che faremo una grande partita".

Quanto tempo manca per il vero Milan?

"La pazienza è necessaria, perché è una squadra nuova e deve acquisire nuove certezze. Sarebbe bellissimo e allo stesso tempo preoccupante essere al top adesso. Ho rivisto due volte la partita con il Palermo, nei primi minuti poteva prendere delle pieghe diverse. Ma sopo aver subito i due gol è mancata la reazione. C'è stata voglia ma anche disordine. Domani è una gara importante e difficile. Sono sicuro che già domani rivedremo il Milan che è stato fino a pochi giorni fa".

Ripartire dal trofeo Berlusconi?

"L'atteggiamento della squadra è stato molto positivo . Si vede che c'è un gruppo vero, animato da un ottimo spirito. Ho ringraziato i ragazzi. Questo mi lascia tranquillo anche per la partita di domani".



LE PAROLE DI INZAGHI A MILAN CHANNEL

Sulla Samp: "Ha grande spirito e ottimi giocatori. Possiamo raggiungerli, siamo pronti a una grande sfida. E' bello giocare a Marassi, ci aspettiamo una bella gara".

Gioco della squadra: "Dipende anche dagli avversari. Il gioco del calcio ha due fasi, ultimamente col Palermo, soprattutto dopo il 2-0 ci siamo allungati. Posso scegliere tra diversi giocatori. Speriamo che domani possiamo rivedere il Milan di qualche tempo fa".

Su Van Ginkel-De Jong: "Van Ginkel ha fatto bene da vertice basso, possono giocare insieme. Van Ginkel si è fatto male ed è stato fuori per due mesi. L'altra sera mi ha dato un'ottima risposta. So di contare su un giocatore importante. Adesso è a disposizione, ci può venire molto utile".

Situazioni singole: "Perdiamo giocatori importanti, abbiamo una rosa valida. Non ci saranno Muntari, Abate e Alex. Vediamo se recuperiamo Zapata. Siamo un po' tirati, forse è meglio così ci sono meno imbarazzi e meno pensieri".

Il leader in attacco: "Il nostro leader è il gioco. Fino a una giornata fa eravamo il miglior attacco. Possiamo portare tanti giocatori al gol, gli attaccanti devono stare sereni. Sono sicuro che presto troveranno il gol".

Col Palermo: "Ho rivisto la gara, l'impegno non è mancato. L'1-2 ci ha fatto male,abbiamo avuto poca reazione d'insieme. Tutti ci tenevano a vincerla. Abbiamo avuto anche tre occasioni per andare in vantaggio col 70% di possesso. Poi c'è stata un'autorete... Il 2-0 ci ha tagliato le gambe. Sappiamo che dobbiamo crescere e ripartire da qui. Il Palermo è stato anche fortunato, siamo stati troppo disordinati nel voler recuperare la partita. Ci servirà da lezione".

Valutazione del momento: "C'è una squadra con dei valori e con un ottimo gruppo. Ci saranno sempre alti e bassi. A Genova andavo sempre coi piedi di piombo. Siamo incappati in una domenica storta col Palermo. Il trofeo Berlusconi è stato onorato al massimo volendo vincerlo con una squadra importante".