Inzaghi alza la voce: "Deluso dai giocatori" 

21:18 - Pippo Inzaghi alza la voce dopo la brutta sconfitta del suo Milan contro l'Udinese: "Atteggiamento sbagliato, chiedo scusa ai tifosi e al presidente. Sono molto arrabbiato e deluso per l'atteggiamento dei giocatori. Ci giocavamo l'Europa e la dignità. Loro sembravano giocare la finale di Champions, noi no". Ora per i rossoneri ritiro punitivo a Milanello: decisione dell'allenatore condivisa dalla società.

Qualcosa nello spogliatoio rossonero non va: "Quando una squadra gioca così, il primo colpevole è l'allenatore. Puoi mettere sei punte o dieci, ma il problema è l'atteggiamento. Bisogna cercare di chiudere degnamente questo campionato: venivamo da 9 partite giocate bene, non mi sarei mai aspettato un blocco totale, di voglia e di forza. Abbiamo avuto la fortuna di chiudere il primo tempo sullo 0-0, dopo il derby la luce s'è spenta e non so perché".

Ora mercoledì c'è la partita contro il Genoa a San Siro e la squadra, che stanotte dormirà come da programma a Milanello, resterà in ritiro: "Per fortuna si gioca subito e possiamo riscattarci. Da mercoledì andrà in campo chi tiene tantissimo a questa maglia, siamo il Milan e non possiamo fare questa figura".