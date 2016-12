International Champions Cup: il Dortmund bastona Mourinho

Prima sconfitta, e anche piuttosto pesante, per José Mourinho alla guida del Manchester United. Nella prima uscita stagionale era arrivato un 2-0 sul Wigan più sofferto del previsto, a Shanghai invece l'avversario è di rango e i Red Devils vanno incontro ad una batosta. Sia Mourinho che il Borussia Dortmund devono rinunciare ai reduci da Euro 2016, ma la squadra di Tuchel prende da subito in mano le redini del match e già al termine del primo tempo si ritrovano sul doppio vantaggio.



Sono Castro e Aubameyang a regalare il 2-0 ai gialloneri: al 20' l'esterno tedesco sbroglia una mischia dopo la parata incerta di Johnstone, al 36' invece Valencia commette fallo di mano in area e Aubameyang non sbaglia dal dischetto. Nella ripresa c'è gloria anche per il giovane Dembelé, prima che Mkhitaryan (acquistato per 45 milioni proprio dal Dortmund) sigli il provvisorio 3-1. All'86' la gran botta di Castro chiude la contesa. Mourinho cercherà di rialzarsi tra tre giorni nel primo derby stagionale con il Manchester City.