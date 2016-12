International Champions Cup: Danilo lancia il Real, Bayern ko

Non riesce a Carlo Ancelotti la vendetta contro il Real Madrid, la sua ex squadra. A New York, nella terza giornata dell'International Champions Cup, il Bayern Monaco del tecnico emiliano cade 1-0 contro i blancos campioni d'Europa allenati da Zinedine Zidane: decisivo il gol del brasiliano Danilo al 79'. Un successo importante che fa ben sperare il Real in vista della Supercoppa Europea contro il Siviglia del prossimo 9 agosto in Norvegia.