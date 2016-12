Inter, Zhang Jindong: "Vogliamo tornare ai vertici in Italia e in Europa"

Sono giornate storiche per l'Inter, diventata ufficialmente di proprietà di Zhang Jindong, chairman di Suning Holdings Group. "Dobbiamo fare in modo che il club sia in vetta alla classifica in Serie A e ai vertici in Europa - spiega Zhang a Inter Channel -. Solo così si può restituire all'Inter il posto che merita e il vero successo. E questo è anche il successo che può rappresentare lo standard di Suning nell'industria sportiva e calcistica".

Il nuovo proprietario del club nerazzurro spiega i motivi che l'hanno spinto ad acquistare la società: "Inter e Suning condividono una visione comune. Tra tutti i club europei, Suning ha sempre avuto una passione speciale per l'Inter, club che si è sempre distinto per un'apertura verso le persone provenienti da tutto il mondo, i nerazzurri sono da sempre 'Fratelli del Mondo' e questa visione è molto simile a quella di Suning. Essendo stata l'Inter la prima squadra europea a visitare la Cina e avendo contribuito allo sviluppo di internazionalizzazione del calcio cinese, ha sempre avuto il numero più alto di tifosi in Cina". Gli obiettivi per il futuro sono chiari: "Vogliamo seguire rigorosamente tre principi. In primo luogo, continueremo ad attenerci a dei valori di gestione professionale. Il calcio è un'arte basata sulla competizione e una gestione scientifica e professionale è la premessa che sublima quest'arte. In secondo luogo, continueremo a perseguire l'obiettivo della leadership in Serie A e in Europa. Lottando in Serie A, il nostro obiettivo principale è quello di arrivare alla Champions League. In terzo luogo, continueremo a sostenere con fiducia gli investimenti di base. Dobbiamo partire dalla formazione dei giovani, dalla formazione di base e da una cultura di squadra".



Ai microfoni di Inter Channel ha parlato anche Roberto Mancini: "Dopo un po' di vacanza si torna al lavoro - dice il tecnico -. Ho scambiato qualche parola sulla squadra con mister Zhang, mi sembra abbia ottime intenzioni e la speranza è quella di migliorare sempre". Sul mercato: "Stiamo cercando di individuare i profili migliori per perfezionare la squadra anche se non è semplice, perché si possono trovare i giocatori bravi ma bisogna fare i conti con il financial fair play, vedremo di fare del nostro meglio. Le ambizioni della squadra devono essere quelle di essere sempre competitiva. Una squadra come l'Inter deve voler vincere sempre".