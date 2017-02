Inter, Zhang Jindong a Milano: incontro con Ausilio e Pioli

Zhang Jindong , patron di Suning, è sbarcato nella mattinata di giovedì a Milano e ha dato subito il via ad una serie di incontri e di appuntamenti con lo staff nerazzurro. Prima la visita in sede, per il Senior Menagement Meeting, ovvero la riunione con i dirigenti di tutte le aree strategiche del club. Poi Zhang si è dedicato alla fase sportiva, come testimonia anche la foto nella sala dei trofei con il figlio Steven, Javier Zanetti e il ds Ausilio .

In serata è possibile una cena proprio con il direttore sportivo e con l'allenatore Pioli, per stabilire le linee guida del club nei prossimi mesi anche in vista del mercato estivo. Zhang sarà poi sabato ad Appiano Gentile, per incontrare la squadra alla vigilia di Inter-Roma. Domenica seguirà il match di San Siro in tribuna. Una buona notizia per l'Inter: con lui in tribuna sono arrivate tre vittorie contro Juve, Fiorentina e Lazio e un pareggio contro il Palermo.