Inter, Zanetti: "Yaya Touré? E' presto..."

Spunta di nuovo il nome di Yaya Touré per l' Inter , che dopo un'annata altalenante potrebbe tornare alla carica per l'ivoriano. "Il mister lo conosce benissimo, è un campione ma è presto - spiega Zanetti a Premium Sport -. Prima dobbiamo capire cosa fare. Sarà un’estate di lavoro per tutto il club, vogliamo costruire un gruppo che sia ancora protagonista pur dovendo stare attenti al Fair play finanziario. Speriamo di poter ambire a nuovi traguardi".

Icardi è stato inserito nella lista dei 35 pre-convocati dell'Argentina per le Olimpiadi di Rio, ma il vicepresidente nerazzurro non si sbilancia sulla possibile partezipazione di Maurito: "Vedremo, questa è stata una pre-convocazione. Valuteremo e prenderemo la decisione migliore".



Intanto Stankovic interviene così sui rumors riguardanti il possibile arrivo di Simeone sulla panchina dell'Inter: "Abbiamo fatto un in bocca al lupo a Simeone (per la finale di Champions, ndr). Se può venire all'Inter? Vedremo l'anno prossimo". Il club manager nerazzurro, a tre giorni dalla finale di Champions a San Siro, ricorda il trionfo del 2010: "La Champions è un mini campionato, molto difficile da vincere. Noi dell'Inter avevamo tanti over 30 ed era l'ultima occasione per vincere la Champions, ma avevamo un allenatore esperto come Mourinho ed eravamo tutti uniti".