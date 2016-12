Inter, Zanetti: "Tutti uniti. Moratti sarà sempre parte di questa società"

17:46 - "La cosa più importante è che tutti dobbiamo pensare al bene di quella bellissima maglia, che ha tanta gloria e tanta storia dietro e va rispettata". Parola del vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti. Cosa succede adesso? Dobbiamo rimanere tutti uniti e far sì che l'Inter sia la società che tutti i tifosi vogliono. Cosa farà Moratti? Per me lui è come un padre, è una persona che stimo e rispetto tantissimo. Farà sempre parte dell'Inter".