Inter, Zanetti: "Saremo protagonisti in Europa League"

"La società è sempre dalla parte dei giocatori - ha continuato -, sono professionisti che vanno supportati, ma per vincere devono formare un gruppo forte sul campo". Gruppo guidato dal capitano Mauro Icardi: "E' giovane, bisogna fargli capire certi comportamenti e che indossare la fascia da capitano è molto importante. Siamo qui per questo. E' una grande responsabilità".



Al ritorno a Milano ci sarà Gabigol: "Saremo contenti per chiunque arrivi a rinforzare questa squadra e se anche così non fosse abbiamo una rosa di qualità e competitiva. Vogliamo che la squadra dimostri le proprie qualità già da domenica contro il Palermo".