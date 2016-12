Inter, Zanetti ritrova Milito: nostalgia a Porto Alegre

12:49 - La partita di beneficenza 'Lance de craque' organizzata da Andres D'Alessandro è stata l'occasione, per Javier Zanetti, per riabbracciare il compagno del triplete Diego Milito. I due eroi dell'Inter si sono ritrovati a Porto Alegre insieme a tante altre star del calcio sudamericano come Enzo Francescoli, Deco e Juan. Il vicepresidente dell'Inter ha immortalato il momento postando su Twitter una foto che lo ritrae insieme al Principe.

L'evento, con incasso devoluto ai bambini in difficoltà, è stato voluto dal centrocampista argentino dell'Internacional di Porto Alegre Andre D'Alessando. Sulle panchine delle due squadre che si sono affrontate il 27 dicembre al Beira Rio c'erano Dunga e Jorge Sampaoli, ct del Brasile e del Cile.

Col mio amico Milito a Porto Alegre, stadio Beira Rio, per la partita di beneficenza "Un gol por los niños" #JZ4Ever pic.twitter.com/5uoLXlS0a3

— Javier Zanetti (@javierzanetti) 28 Dicembre 2014