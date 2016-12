Inter, Zanetti: "Il derby può darci la spinta giusta"

10:25 - Passato, presente e futuro. Javier Zanetti parla a tutto campo ai microfoni di "Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco". "Indossare questa maglia è stato un orgoglio e il tempo alla fine mi ha dato ragione - ha detto -. Thohir sta cercando di costruire una società importante, ma serve tempo. Il derby? E' un match speciale, che può dare la spinta per i prossimi match". Poi sulla Juve: "Può vincere la Champions League".

Sulla sua esperienza all'Inter, Zanetti ha le idee chiare: "All’inizio abbiamo sofferto tanto perché non si vinceva, ma bisogna sapere accettare le sconfitte per imparare a vincere". E proprio la pazienza sembra essere la parola d'ordine del capitano nerazzurro anche per il futuro del club: "Ricordiamoci che è il primo anno di Thohir, c'è bisogno di tempo e in Italia non è facile. Vogliamo contribuire tutti alla creazione di una squadra competitiva e il presidente per primo vuole costruire una grande Inter".



Dunque occorre essere realisti e lavorare per costruire un altro gruppo vincente: "Dobbiamo accettare la realtà e la realtà dice che la stagione non è stata positiva. Ma dobbiamo lavorare per il futuro e farlo con Mancini. Dal prossimo anno dobbiamo tornare ad essere competitivi".



Poi qualche battuta anche su Juventus, Lazio e Roma. "I bianconeri possono vincere la Champions - ha detto Zanetti -. Ma occhio a sottovalutare il Monaco: quando arrivi a quel punto tutte le squadre sono forti". Quanto alla lotta per il secondo posto in campionato, l'ex capitano nerazzurro sembra puntare sui biancocelesti: "La Lazio per quello che sta facendo merita il secondo posto, ma otto partite sono tante e può succedere di tutto: stanno dimostrando di avere un grandissimo equilibrio e hanno uomini straordinari, i numeri parlano chiaro". Quanto alla crisi della Roma, Javier ha la sua tesi: "Manca Totti. Non so in che condizione è perché è da tanto che è fuori. Ma la sua mancanza la squadra la sta sentendo. E quando poi i risultati non arrivano, anche la tranquillità cala. Francesco conosce l’ambiente, Roma è casa sua: è anche per questo motivo che uno come lui, in questi momenti, ci vuole".