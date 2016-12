Inter, Zanetti: "Icardi resta, Banega è un grande"

Zanetti ha poi commentato la stagione appena conclusa: "La stagione dell'Inter per me è positiva. Siamo tornati in Europa League e abbiamo centrato il quarto posto, anche se poi vedendo l'andamento del campionato si poteva fare qualcosa in più ma speriamo sia un punto di partenza per quello che arriverà dopo. Tutti quanti vogliamo costruire un gruppo forte, che ci riporti a essere grandi protagonisti per ambire ai posti piu' in alto".



Lo storico capitano dell'Inter ha poi indicato quali sono gli obiettivi del club per il futuro: " Credo che il presidente Thohir, Moratti e noi come società stiamo cercando sempre di fare qualcosa in più per poter far si che l'Inter sia sempre più protagonista. Questa è la nostra intenzione e lavoriamo tutti nella stessa direzione". Zanetti ha parlato del mercato nerazzurro e in particolare di Ever Banega il cui nome è ripetuto da mesi in casa Inter: " È un giocatore importante, ha personalità e grande qualità. È un nazionale argentino da tanto tempo e credo che a qualsiasi squadra potrebbe fare bene".

L'ultimo commento è andato a un giocatore che è pronto a lasciare Milano: "Ljajić? Questo non si sa, bisognerà vedere cosa ha in testa anche lui. Si tratta di un ragazzo che ha grandi qualità".