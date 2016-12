Inter, Zanetti: "Icardi? Decideremo noi quando parlare del rinnovo"

"Il rinnovo a Icardi ? Su questa vicenda abbiamo tempo fa chiarito in forma ufficiale che Mauro non era in vendita, poi si sono verificati dei giochini mediatici nei quali l'Inter non vuole entrare, non lavoriamo così: arriverà il momento in cui parleremo con Icardi e il suo entourage, ma lo decideremo noi quando arriverà questo momento". Parole dure quelle di Zanetti in esclusiva a Premium Sport. Ora lui pensi a fare il calciatore e il capitano".

"Joao Mario? Ci sono tanti nomi: quando arriverà il proprietario parleremo e valuteremo assieme se ci saranno possibilità, ma credo che Ausilio avrà molto da fare in questi ultimi giorni", ha detto ancora il vicepresidente dell'Inter. E ancora Zanetti in esclusiva a Premium Sport: "I tifosi sono la cosa più importante che abbiamo, ma anche noi come loro non siamo contenti per come è andata a Verona, però non dobbiamo cercare alibi, dobbiamo reagire e già da domenica prossima in casa col Palermo dare una dimostrazione della nostra crescita. Piano piano le cose si sistemeranno, tutti stiamo lavorando per far sì che questa squadra torni a essere competitiva. De Boer è un allenatore molto intelligente, ha analizzato benissimo la partita, sa dove bisogna migliorare e io credo che questa squadra abbia tutte le qualità per dimostrare di poter fare bene. Le dichiarazioni di Handanovic sulla tournée? Tante squadre fanno tournée estive, non credo sia questo il motivo, Handanovic deve allenarsi e giocare".