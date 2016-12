Inter, Zanetti: "Competitivi già dalla prossima stagione"

A poche ore da Juve-Barcellona, Javier Zanetti - a Berlino per la finale - spera che ad alzare la Champions sia Gigi Buffon. "Merita di vincerla", dice il vicepresidente nerazzurro a Sportmediaset.it, parlando con il nostro Pepe Ferrario. "L'Inter? Stiamo lavorando per cercare di essere competitivi già la prossima stagione, ma il momento del calcio italiano, nonostante la Juve in finale di Champions, non è semplice".