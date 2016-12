Inter, Zanetti a Tiki Taka: "Fiducia totale in Mancini"

All’interno del programma “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”, il talk show sportivo condotto da Pierluigi Pardo in onda alle ore 00.05 su Italia 1, è intervenuto in esclusiva il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti.



Sul Francesco Totti escluso nel derby di Roma dichiara: "Francesco si vedeva che aveva tantissima voglia di giocare questo derby, ma l’allenatore deve fare delle scelte e comunque anche lui avrà gioito per l’importante vittoria della squadra. Anche io nel mio ultimo derby mi aspettavo di fare qualche minuto, però ho accettato: con grande rammarico, ma ho accettato la scelta". Sulla reazione di Higuain dichiara: "Non è semplice controllarsi. Non so cosa gli sia scattato, sicuramente ha provato una grande amarezza per il risultato e per l’obiettivo che magari si vede un po’ sfumare di colpo, visto che la Juve aveva vinto. Dispiace perché Gonzalo è un grandissimo campione, non siamo abituati a vederlo così. Se Sarri ha ragione nel dire che giocare spesso alle 12.30 è penalizzante? Una grande squadra deve essere abituata a giocare in qualsiasi orario. C’è anche da dire che fino a Udine il Napoli non aveva quasi mai sbagliato una partita".



Sul segreto della Juventus dichiara: "Ha una grande mentalità, un organico forte e compatto: quando deve vincere, vince. Sono abituati a gestire le pressioni: sono un gruppo forte con delle individualità in grado di fare la differenza". Sui ricordi più belli in nerazzurro dichiara: "Sicuramente Madrid: è stata una cosa straordinaria. A Milano, alle 5 del mattino, lo stadio era pieno ad aspettarci. Quell’anno abbiamo vinto tutto per la forza del gruppo e per l’intelligenza dell’allenatore". Sul possibile addio di Moratti dichiara: "Vuole rimanere per rinforzare questa squadra assieme a Thohir. Ieri, dopo la sconfitta col Torino, eravamo tutti arrabbiati. Come lo saranno stati i nostri tifosi". Sul terzo posto dichiara: "Ci dobbiamo sempre credere, anche se a questo punto diventa molto complicato". Sulla metamorfosi tra la prima e la seconda parte di stagione dichiara: "Eravamo molto più solidi, dopo abbiamo cominciato a commettere errori. Ma siamo sempre stati realisti: eravamo contenti del primo posto, ma l’obiettivo era di tornare a essere protagonisti. Sapevamo che sarebbero arrivati dei momenti di difficoltà, ma non immaginavamo così". Sul futuro di Mancini dichiara: "La fiducia nei suoi confronti è totale".