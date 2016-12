6 luglio 2016 18:50 Inter, #WelcomeBanega: "Voglio la Champions" Comunicato ufficiale del club: il centrocampista ha firmato un triennale da 3 milioni più bonus

Si sapeva ormai da settimane, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Éver Banega è un nuovo giocatore dell'Inter. Sul sito ufficiale del club nerazzurro è apparso il comunicato che conferma l'acquisto dell'argentino ex Siviglia, che giocherà in Serie A per le prossime tre stagioni e guadagnerà 3 milioni più bonus all'anno. Il centrocampista, reduce dalla Coppa America, si aggregherà ai nuovi compagni per la tournèe negli USa.

"Sono stato molto contento di sapere che l'Inter era interessata a me, non potevo non cogliere una possibilità così importante, in un grande club come l'Inter" sono state le prime parole da nerazzurro dell'argentino, intervistato dai canali ufficiali del club. "Dopo una stagione intensa in cui ho giocato anche la Copa America, ora sto riposando per poter iniziare la prossima stagione con grande grinta per dare il massimo con l'Inter - ha detto Banega, vincitore delle ultime due Europa League con il Siviglia - Ho avuto la fortuna di vincere l'Europa League, il titolo più importante che ho conquistato, ma ora vorrei conquistare la Champions League. Non mi pongo limiti - ha aggiunto - vogliamo raggiungere tutti gli obiettivi". Il nazionale albiceleste arriva in una squadra che ha una grande tradizione con i giocatori argentini: "Ovviamente le leggende argentine dell'Inter lasciano senza fiato, moltissimi argentini hanno giocato con questa maglia e ora tocca a me. Trovare giocatori come Icardi e Palacio sarà importante e renderà tutto più facile perché sono giocatori fantastici, sarà bello giocare con loro". In chiusura la sua nomination per il più grande nerazzurro di sempre ("Moltissimi grandi giocatori hanno giocato qui ma credo di poter dire che Javier Zanetti è un emblema per tutti") e un pensiero per i tifosi: "Conquisteremo trofei insieme".

IL COMUNICATO DELL'INTERF.C. Internazionale comunica che si avvarrà delle prestazioni sportive del calciatore Éver Banega per le prossime tre stagioni. Il centrocampista argentino ha collezionato negli anni 299 presenze tra campionati e coppe nazionali tra Argentina e Spagna, impreziosite da 22 reti. Banega vanta anche una grande esperienza internazionale sia in Sudamerica con le maglie di Boca Juniors e Newell's Old Boys che in Europa con quelle di Valencia, Atletico Madrid e Siviglia: 75 presenze e le ultime due edizioni di Europa League in bacheca, insieme ad una Libertadores vinta nel 2007. Con la nazionale argentina conta 47 presenze e 4 reti, un Mondiale Under 20 nel 2007 e soprattutto l'oro olimpico l'anno seguente. Centrocampista di qualità e grande carisma, abile nel dettare le geometrie in mezzo al campo, Banega entra così a far parte della rosa a disposizione di mister Roberto Mancini per la stagione 2016/2017.