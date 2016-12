Inter, Volpi: "Icardi recuperato, ci sarà con il Torino"

"Il recupero di Icardi procede molto bene. Tra martedì e mercoledì tornerà in gruppo e non dovrebbe esserci alcun problema per la sfida contro il Torino". Buone notizie insomma per Mancini, conferme che arrivano direttamente dal responsabile dello staff medico del'Inter Piero Volpi intervistato da Premium Sport. Maurito sarà dunque pronto per la ripresa del campionato dopo aver saltato la trasferta con la Roma: "Un impiego all'Olimpico avrebbe portato troppi rischi, anche se lui aveva dato piena disponibilità per quello che sarebbe stato un recupero miracoloso".

Guarito anche Stevan Jovetic, convocato dalla Nazionale del Montenegro. "Non so se il ct lo utilizzerà contro la Bielorussia - ha spiegato Volpi - ma il giocatore sta bene e noi lo consideriamo a disposizione. Quando tornerà ad Appiano sarà pronto per scendere in campo".



E' servito invece più tempo del prevista per il ritorno di Kondogbia: "Il suo infortunio ha riguardato un punto molto delicato come il gemello mediale. Ha impiegato più tempo proprio per questo motivo. Se tutto dovesse andare per il meglio sarebbe a disposizione già all'inizio della prossima settimana".