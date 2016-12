29 novembre 2016 14:09 Inter, vittoria che non risolve i problemi: Pioli deve lavorare su testa ed equilibrio Il successo sulla Fiorentina regala 3 punti, ma mette a nudo i limiti della squadra

Tre punti per la classifica, ma la vittoria dell'Inter sulla Fiorentina non lascia spazi all'esaltazione. Se l'approccio alla gara è stato buono, non si può dire lo stesso della ripresa giocata in superiorità numerica, in cui i nerazzurri hanno rischiato di farsi riprendere, sprecando il gol della sicurezza con Perisic (palo) e Joao Mario (errore sottoporta). Pioli deve lavorare su equilibrio e solidità in difesa. La strada per risalire è lunga.

Una partenza a razzo come quella contro la Viola, i tifosi nerazzurri non la vedevano da tempo. L'Inter non segnava 2 gol nei primi 9 minuti di gioco dal settembre 2009 contro il Napoli, ma bisogna risalire addirittura al gennaio 1990 per ritrovare 3 gol nei primi 20'. L'atteggiamento della squadra di Pioli ai primi tocchi di palla è sicuramente il dato confortante sul quale provare a costruire il futuro, ma se l'ex Lazio vuole riuscire a "riportare l'Inter dove merita di stare", come dichiarato nel dopo partita, è su altri aspetti che deve concentrare la sua attenzione. L'Inter è incapace di gestire il risultato. E' allergica al vantaggio e si lascia rimontare con estrema facilità. I cali nella seconda metà di partita registrati contro il Beer Shiva e la Fiorentina non possono essere solo fisici, anche in considerazione dei cambi effettuati dall'allenatore. E' la testa che va forgiata. Troppi palloni facili persi da centrocampo in giù e difensori spesso in affanno. Problemi che facevano venire il mal di testa già a De Boer e che ora si trova a dover risolvere Pioli. Il nuovo tecnico ha dalla sua la tranquillità derivata da un trend di 7 punti in 3 partite maturati dopo l'addio dell'olandese, un bottino che gli consente di lavorare senza la pressione del risultato.



Certo dovrà far crescere la squadra, impresa non facilitata dal calendario. Da qui a Natale l'Inter è attesa da 4 match delicati, ma che potranno rivelare il vero volto della squadra. Si parte venerdì con la trasferta al San Paolo contro un Napoli ferito e bisognoso di punti. Poi il Genoa in casa, la trasferta di Sassuolo e infine la partita amarcord per Pioli contro la Lazio a San Siro, dove i nerazzurri in questa stagione hanno incassato gol nelle ultime 8 occasioni su 9.



Dalla sua l'allenatore ha la verve di capitan Icardi, che si è scrollato di dosso le tensioni di inizio stagione e va avanti a colpi di doppiette (già 5 in questo campionato), gasato dalla sfida a distanza con Dzeko per la leadership della classifica marcatori. Con Maurito, Perisic e Candreva - al secondo gol consecutivo, il 50mo in A - lì davanti l'Inter è tutt'altro che in affanno, anche se ha il vizio di sprecare i gol della serenità. I veri rompicapi però sono altri. E risolverli è la vera sfida.