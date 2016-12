Inter: Vidic fermato dall'influenza, niente Qarabag

17:40 - Niente da fare per Vidic, costretto a saltare la trasferta d'Europa League contro il Qarabag a causa dell'influenza. Il serbo non è partito per Baku (Azerbaigian), dove i nerazzurri saranno impegnati giovedì sera nell'ultima gara del girone. Slitta di nuovo, dunque, il rientro del difensore, che non ha ancora esordito con Mancini e non gioca una partita ufficiale dal 9 novembre (Inter-Verona 2-2, match di campionato).

Con Mazzarri il serbo aveva il posto garantito nella difesa a tre, mentre l'arrivo di Mancini ha mescolato le carte e la situazione, adesso, è sensibilmente cambiata. Vidic, indisponibile nelle ultime settimane per un'infiammazione al ginocchio, non ha ancora potuto giocarsi le proprie chance col nuovo tencico, che però sembra intenzionato a puntare sulla coppia Ranocchia-Juan Jesus.



Ecco perché l'ex capitano del Manchester United, che con l'Inter ha un contratto fino al 2016 con opzione per il 2017, potrebbe rivedere le proprie scelte già a gennaio. Arrivato convinto di giocare gli ultimi anni della carriera, da protagonista, nel campionato italiano, ora la situazione rischia di complicarsi. Se poi ci si mette pure la febbre...