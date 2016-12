Inter, via ai processi. Thohir deluso e silenzioso

15:24 - La peggior sconfitta da presidente dell'Inter lo ha lasciato senza parole. Erick Thohir ha abbandonato San Siro visibilmente deluso ma non ha rilasciato dichiarazioni: discesa negli spogliatoi, qualche minuto di colloquio con Mazzarri e con la squadra per caricarla in vista dell'impegno di giovedì in Europa League e di domenica con la Fiorentina. Basta figuracce. Le critiche sono arrivate dal ds Ausilio: "Un fallimento. E' mancata la cattiveria".

Thohir è rimasto in silenzio. Ci ha pensato il ds Ausilio, fresco di rinnovo, a strigliare i giocatori. "Se una squadra vuole diventare grande deve essere più umile e cattiva - ha tuonato il dirigente nerazzurro dopo la batosta contro il Cagliari - L'Inter ha fallito, ma tra giovedì e domenica dovremo fare tesoro di questa dura lezione. Dobbiamo tornare immediatamente umili. Dopo una prestazione del genere non si può restare tranquilli. Siamo tutti molto delusi, Thohir in primis. Giusto che alla fine la gente abbia fischiato".



Ausilio difende invece Mazzarri: "Se prendi quei gol non è un problema tattico". Non c'è tempo da perdere: giovedì impegno di Coppa a San Siro contro il Qarabag, domenica difficile trasferta a Firenze. Thohir torna a casa: si rivedrà a Milano nella seconda metà di ottobre. Quando spera di ritrovare un'Inter con la testa a posto.