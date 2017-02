Inter verso l'Empoli, Pioli: "Dobbiamo vincere più partite possibile"

La sconfitta in casa della Juventus è ormai un ricordo in casa Inter, almeno per Pioli e i suoi giocatori: "La squadra è motivata e determinata per riprendere la corsa Champions - ha commentato il tecnico in conferenza -. Sappiamo che dovremo vincere più partite possibili. Abbiamo la tenuta mentale per reagire da subito". La zona Champions è distante: "Saranno fondamentali gli scontri diretti perché davanti corrono forte".