Inter-Verona 2-2, Mazzarri: "Ci gira tutto storto"

10:11 - Il pareggio interno contro il Verona ha lasciato l'amaro in bocca a Mazzarri: "Dispiace perché abbiamo fatto il massimo, giocato bene e sofferto in dieci - ha commentato il tecnico dell'Inter -. Prendere quel gol al 90' ci ha fatto male. E' un momento che ci gira tutto storto". San Siro non ha risparmiato i fischi: "Abbiamo giocato partite brutte, ma non oggi. Contro il Verona meritavamo molto di più, ma qualcuno non vuole vederlo".

La partita è stata condizionata dall'espulsione di Medel secondo il tecnico dell'Inter che a Premium Calcio commenta: "Forse poteva essere evitato il giallo del primo tempo, ma in questo momento va così. Almeno giochiamo bene e abbiamo fatto un gran calcio nel primo tempo. Ci siamo rimasti male a pareggiare la partita in questo modo, ogni piccola cosa la paghiamo subito ma oggi non meritavamo i fischi finali. Siamo pochi e giochiamo tanto, senza dimenticare che stiamo costruendo un progetto. Giocando sempre gli stessi nel secondo tempo caliamo, ma le cose non stanno girando nel verso giusto. Col Verona potevamo fare più gol e invece abbiamo pareggiato". Se Icardi segna, Palacio continua a faticare: "Rodrigo ha giocato bene, ma rientra dall'infortunio e non è al massimo. Deve giocare per ritrovare la forma, come lui Osvaldo. Davanti siamo contati e anche per questo ci mancano dei punti".