Inter: venti convocati per Praga, Brozovic e Santon restano a casa

Venti i convocati dal tecnico dell'Inter De Boer per la trasferta di Europa League a Praga contro lo Sparta, valida per la 2.a giornata del gruppo K. Restano a casa Brozovic e Santon. Anche Biabiany è out, oltre Joao Mario, Kondogbia, Jovetic e Gabigol, rimasti fuori dalla lista Uefa. A disposizione Murillo: il colombiano ha superato i problemi di lombalgia che lo avevano costretto a saltare la partita con il Bologna. A disposizione anche Ansaldi.