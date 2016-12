Inter, un regista per far luce sullo... scudetto

Erick Thohir ha grandi progetti. Roberto Mancini ha grandi ambizioni. L'Inter è prima e per restarci sa di dover migliorare la qualità collettiva. Si è parlato molto di Andrea Pirlo, e se ne parla ancora nonostante mezze smentite pubbliche del'ex bianconero. Si parla di uno tra Candreva e Biglia, sono stati gli ultimi far male a Mancio e ai nerazzurri. Si parla molto anche di Calleri, che è un futuro estivo e non invernale. E' il giovane attaccante per l'Inter che verrà.

I nomi in agenda non sono pochi. Un attaccante che possa essere da supporto a Icardi, un esterno di difesa, dopo le ripetute rotazioni di stagione (Santon e Nagatomo, D'Ambrosio e ora Montoya).

E l'agente di Candreva, Federico Pastorello, intervenuto a Radio 24 ha detto: "Candreva-Inter? Mai dire mai: non so come si evolverà la situazione. Candreva ha ricevuto molte offerte, anche in passato. Poi è rimasto alla Lazio...".