Inter, un primato atteso sei anni

LE STATISTICHE I due centrali arrivati in estate hanno fatto il miracolo. Anche i numeri danno ragione al colombiano e al brasiliano che sono venuti dalla Spagna. Con loro in campo l'Inter ha preso solo due gol in sette partite di cui cinque vinte. Per lo più è la quarta partita consecutiva che l'Inter chiude senza subire gol: Handanovic va verso il record d'imbattibilità. Anche questo non accadeva dall'aprile 2009. In Italia, si sa, spesso si vince grazie a una difesa impermeabile. Poi se anche l'attacco si è sbloccato si può guardare al futuro davvero con serenità. Così è successo contro il Frosinone! Quattro gol in una sola partita non si erano mai visti. Icardi ha trovato il suo quarto gol in campionato e tutti sperano, dalle parti di Appiano, che non si fermi più. E' iniziata la sua risalita personale nella classifica dei capocannonieri, non sarà facile recuperare sei reti a Higuain. E proprio lunedì al San Paolo ci sarà la sfida scudetto e quella dei bomber...

LE STATISTICHEL'Inter non si trovava da sola in testa alla classifica alla 13° giornata dalla stagione 2009/2010.

L'Inter non ha mai schierato lo stesso 11 titolare per due volte in questo campionato.

L'Inter ha mantenuto la porta inviolata per quattro partite consecutive di campionato, non ci riusciva dall'aprile 2009.

E' la prima volta che l'Inter segna più di due gol in questo campionato.

L'Inter ha segnato il primo gol nella prima mezzora di gioco in questo campionato – ora il Verona è l'unica squadra a non esserci ancora riuscita.

L'ultimo gol di Jonathan Biabiany in Serie A era arrivato l' 11-05-2014 contro il Torino (con la maglia del Parma).

Mauro Icardi ha segnato il suo 45° gol in Serie A, nella sua presenza numero 100.

Con la coppia Miranda-Murillo in campo, l'Inter non ha mai perso in sette partite di campionato (5V, 2N) e ha subito solo due reti.