Inter, ultimatum a Mazzarri: ha due gare

00:07 - "A giudizio della dirigenza dell'Inter e del presidente Thohir non c'è un'emergenza allenatore. Ci aspettiamo di fare molto di più ma c'è tempo" così il dg dell'Inter Marco Fassone chiarisce la situazione intorno alla panchina nerazzurra, intervistato dalla Domenica Sportiva. Ma, al di là delle parole, Walter Mazzarri pare ormai assediato. Il presidente gli ha anche dato un ultimatum: due gare (St. Etienne e Verona), altrimenti si cambia.

"C'è stato anche un grande cambiamento societario - ricorda Fassone - che può avere condizionato l'ambiente perché dopo diciotto anni Moratti ha lascito l'Inter e in qualche modo ha influito. I punti sono pochi, ma in Serie A c'è un livellamento verso il basso tanto che siamo a quattro lunghezze dal terzo posto. Nelle prossime tre partite avremo Milan e Roma, la classifica potrebbe essere rivoluzionata. La gara col Parma ha confermato che non riusciamo a dare continuità, sono mancate energie mentali. Il primo bilancio e' fatto di chiaroscuri. Alcune partite molto bene, arrivavamo da un micro ciclo positivo con gioco soddisfacente, in particolare con la Sampdoria. Certo e' che 1 punto e mezzo a partita e' un dato negativo rispetto alla passata stagione". Poi Fassone chiarisce la posizione finanziaria del club che venerdì incontrerà l'UEFA: "Abbiamo scelto la strada della trasparenza. Abbiamo ridotto i costi, diminuendo il monte ingaggi, poi la società per la prima volta nel 2015 produrrà dell'utile".