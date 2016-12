Inter-Uefa: finito il vertice, è durato 2 ore e mezzo

16:08 - Si è concluso alle 13,20 il vertice Inter-Uefa a Nyon. E' durato due ore e mezzo. Il presidente Erick Thohir davanti alla commissione dell'Uefa Club Financial Control Body ha chiarito la posizione del club nerazzurro nell'ambito della normativa sul fair play finanziario. Sette i saggi dell'Uefa davanti ai quali Thohir, accompagnato dal Ceo Bolingbroke e dal dg Fassone, ha presentato il piano quinquennale per riportare i conti in ordine. Al termine, il colloquio fra Thohir e Platini.

Nell'ultimo triennio l'Inter ha accumulato un deficit di 180 milioni, molto lontano dal tetto Uefa dei 45. Di questo e di molto altro si è parlato nel corso del vertice: la Commissione Uefa è quella che conduce l'indagine; un'altra Commissione, a primavera, trarrà le conclusioni ed emetterà la sentenza.

Il presidente nerazzurro ha spiegato nel dettaglio il piano di rilancio che risponde alle regole del fair play finanziario. L'incontro è cominciato alle 11 in un clima di grande serenità e rispetto. Alle 13,20 la conclusione e poi l'incontro col presidente dell'Uefa, Michel Platini.



LE PAROLE DI THOHIR

Al termine dell'incontro il presidente Thohir ha detto quanto segue:

"Il fair play finanziario è un messaggio positivo in cui crediamo, rafforzerà il calcio europeo. E' stato importante poter condividere il nostro progetto con l'Uefa. Il nostro business model, la gestione e la struttura aziendale mirano a portare il club a diventare autosostenibile nel prossimo futuro e in linea con i requiisit del fair play finanziario.

"Il calcio è cambiato: l'Uefa chiede alle società di autosostenersi".

"La nomina di un team di dirigenti esperti e con un percorso profesionale provato e di successo, ha costituito un passo importante. Questi dirigenti beneficiano anche di una forte vocazione internazionale e della competenza degli azionisti del club".

Il Ceo Bolingbroke ha aggiunto: "Il cuore della nostra strategia è di espandere il business aumentando i profitti attraverso investimenti ben mirati e di generare nuovi flussi di reddito insieme a una ancor più profonda espanzione del brand in tutto il mondo. Sono convinto che l'Inter abbia un piano ben strutturato che ci porterà a essere di nuovo tra i dieci migliori club al mondo, sul campo e fuori".