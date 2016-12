Inter-Udinese da record: nessun italiano in campo dal 1'

Inter-Udinese ha fatto registrare per la Serie A un nuovo record, di cui c'è ben poco da vantarsi. Per la prima volta nel nostro campionato, infatti, tra i 22 titolari in campo non c'era un solo giocatore italiano: non era mai successo e la situazione è rimasta tale fino al minuto 76, quando De Canio, tecnico dei friulani, ha mandato in campo Pasquale al posto di Edenilson . Nel finale sono entrati anche Eder (che però è brasiliano di nascita) e D'Ambrosio .

In campo, al fischio di inizio, c'erano sei brasiliani, quattro francesi (uno con il passaporto maliano), due colombiani, un argentino, un montenegrino, un croato, un ghanese, uno sloveno, un giapponese, un greco, un portoghese, uno svizzero e un serbo. In Serie A non era mai accaduto che non ci fossero giocatori italiani in campo dal 1', mentre esiste un precedente in Premier League: nel 2009, in Portsmouth-Arsenal, il primo inglese a scendere in campo fu Eastmond all'85'.