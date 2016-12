Inter, tris al Chiasso alla 'prima' di Pioli

Prima uscita di Pioli e tris dell 'Inter al Chiasso nell'amichevole giocata alla Pinetina. Il risultato si sblocca al 17' con Icardi su rigore concesso per fallo su Bakayoko. Al 30' gli svizzeri trovano il pareggio con Susnjar su assist di Simic ma dopo 3' Miangue ristabilisce le distanze di testa. Al 5' della ripresa Biabiany firma il tris con una conclusione di piatto destro. Resta a secco Gabigol , schierato nel 4-2-3-1 dietro Icardi.

Alla sua prima uscita da tecnico dell'Inter, con un gruppo ridotto per gli impegni delle Nazionali, Pioli schiera la squadra con il 4-2-3-1: davanti ad Handanovic ci sono Andreolli-Miangue centrali con D'Ambrosio e Santon sugli esterni. A centrocampo Melo affiancato da Kondogbia, con Biabiany-Gabigol-Bakayoko dietro Icardi. Nell'ultimo quarto d'ora spazio ai giovani N'Diaye e Lombardoni al posto di Bakayoko e Santon. Il tecnico nerazzurro non ha rischiato gli acciaccati Ranocchia, Ansaldi e Palacio.

IL TABELLINOINTER-CHIASSO 3-1

Inter (4-2-3-1): Handanovic (1' st Carrizo); D'Ambrosio, Andreolli, Miangue, Santon (33' st Lombardoni); Melo, Kondogbia; Biabiany, Gabigol, Bakayoko (22' st N'Diaye); Icardi. A disp.: Berni, Yao, Gnoukouri, Piscopo, Butic. All.: Pioli.

Chiasso (4-4-2): Guatelli; Fioravanti, Monighetti, Rauti, Susnjar; Simic, Felitti, Ivic, Abedini; Mujic, Delli Carri. A disp.: Di Lauro, Guarino, Kandiah, Palma, Hiwat, Lagrotteria, Reymond, Regazzoni, Sughara, Urtic. All.: Scienza.

Marcatori: 17' Icardi (I), 30' Susnjar (C), 33' Miangue (I), 5' st Biabiany (I)

Note: la partita è durata 70 minuti