12 settembre 2016 16:02 Inter, tra "marcature preventive" e un gioco tutto da trovare

I tre punti a Pescara non nascondono le difficoltà della squadra nerazzurra. Ma il potenziale offensivo è tanto

Le parole sono importanti. Soprattutto se dette in italiano da un tecnico olandese sbarcato in Italia da un mese fa che l'italiano inizia appena a masticarlo. Per analizzare la vittoria dell'Inter a Pescara e capire cosa si nasconde dietro alla doppietta di Icardi bisogna fare un passo indietro e tornare alla conferenza di sabato alla Pinetina. Quando, mentre l'interprete traduceva dall'inglese all'italiano il concetto di De Boer riguardo alla fase di non possesso successiva alla perdita del pallone, il tecnico olandese ha ripreso il microfono e ha scandito, in italiano, due parole: "Marcature preventive".



I problemi dell'Inter non sono pochi e sono strettamente legati tra loro. Riguardano la costruzione del gioco, complicata, e la predisposizione difendere quando il pallone viene perso nella metà campo avversaria. Eventualità che si verifica piuttosto spesso, se è vero che Banega e Joao Mario hanno collezionato diversi passaggi sbagliati. E allora eccole, le "marcature preventive" che sono venute a mancare drammaticamente, sia col Pescara sia nei primi due impegni stagionali con Chievo e Palermo.



Per tradurre questa espressione dal gergo tecnico la "marcatura preventiva" è quella tattica difensiva che consiste nel marcare gli avversari che stanno sopra la linea della palla mentre la propria squadra è in possesso di palla nell'altra metà campo. L'obiettivo è quello, in sostanza, di non concedere contropiedi. Invece in più di un'occasione, contro il Pescara, la manovra dell'Inter è risultata farraginosa, con anche problemi di "trasmissione" del pallone verso gli esterni, poco pericolosi. E in molti casi il Pescara, recuperando il pallone, ha saputo colpire l'Inter in verticale, pungendo il fianco esposto e mettendo in imbarazzo in campo aperto soprattutto Murillo. Poi i terzini: D'Ambrosio e Santon hanno dimostrato lacune importanti.



Ma cosa serve quindi all'Inter di De Boer, che ha trovato in Icardi i soliti gol pesanti ma che non ha convinto? Il tempo, innanzitutto. Meccanismi, idea di gioco e calciatori che si devono adattare e conoscere. Il modulo va trovato e definito: Joao Mario davanti alla difesa è la risposta? Forse. Ma forse De Boer ha in mente di passare gradualmente al suo 4-3-3, e in quel caso poi dovrebbe ricollocare Banega. Infine Medel: col Pescara ha giocato da guardaspalle di Joao Mario, rimanendo l'unico a ripiegare profondamente in difesa ma manifestando i soliti problemi in fase di costruzione. E l'Inter non se lo può più permettere. Ma De Boer, in panchina, aveva altri due centrocampisti, Kondogbia e Brozovic. Le bocche da fuoco, però, sono tante: ai tre attaccanti inseriti in corsa si aggiungerà anche Gabigol. Insomma, la carne al fuoco è tanta, la ricetta ancora da trovare. Intanto i nerazzurri si godono il brodino, caldo e salutare, dei tre punti firmati Icardi.