Inter, tornano tutti: Pellegrini può rientrare in società 

19:58 - L'Inter guarda al futuro e torna al passato. Roberto Mancini è tornato sulla panchina e l'ex presidente Ernesto Pellegrini potrebbe rientrare in società. Il numero uno nerazzurro dal marzo 1984 all'aprile 1995 prima di vendere a Massimo Moratti è pronto a scendere nuovamente in campo per aiutare economicamente Erick Thohir. Tra i due c'è un buon rapporto e si sono già incontrati diverse volte: un'altra riunione è prevista nei prossimi giorni.

Ernesto Pellegrini è dunque pronto a rimettersi in gioco per amore dell'Inter. Tra lui e Thohir è nato un feeling speciale e ora servono capitali per riportare la squadra nerazzurra in alto. Il 73enne sta organizzando una cordata di imprenditori italiani per rilevare parte delle azioni di Moratti, sempre più lontano dal progetto.