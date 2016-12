Inter-Torino 2-1: Icardi (doppietta) salva De Boer

LA PARTITATutto in una notte. Si dice così, in questi casi estremi di vita interista che riguardano Frank De Boer. Tutto in questa notte contro il robusto Torino di Mihajlovic e un approccio-gara che, per una volta, non disegna il solito rovescio difensivo nerazzurro. L'Inter appare ispirata, diciamo ispirata, con una metà campo dai piedi buoni: Joao Mario in regia, Brozovic e Banega al lati, Eder che fa molto lavoro e Candreva che fa il suo.

E' l'Inter che fa la partita, il Torino aggredisce nella sua metà campo e cerca di subire il minimo. Un tiro di Joao Mario al 3' che non è lontano dalla porta, un diagonale di Candreva all'11' sull'esterno della rete sono i segnali casalinghi. Da Belotti e Iago Falque, e anche da Ljajic, non si hanno percezioni nette nei territori di Handanovic. Ai granata -probabilmente- va bene così.

Dire che l'Inter sia guarita è troppo. Meglio dire che fare peggio di Bergamo risulta, francamente, difficile e allora vale la pena prendere e incartare e attendere che il possesso palla e il lavoro d'attacco producano una autentica palla-gol. Questo, si sa, è il grave difetto d'assieme di una squadra che tira in porta il minimo e segna di conseguenza: molto poco.

Così per vedere Hart prodigarsi in una parata, la prima, bisogna attendere il 35' quando Candreva libera Icardi davanti al portiere granata. Hart esce a valanga per anticipare Maurito, ma il pallone rimane fra i piedi dell'interista che a porta vuota fa gol. Papera dell'inglese? Bah, diciamo di sì, ma quell'uscita era francamente complicata. Tant'è. Inter in vantaggio.

Inter che si tiene stretta il vantaggio, anche se sul limite del 45' Miranda s'inventa un doppio dribbling nella sua area regalando una punizione da brivido, e regalandosi qualche accidente dagli spalti.

Ripresa. Maxi Lopez per lo spento Iago Falque, poi Benassi per Acquah. Miha cambia per ridare fiato ai suoi, mentre l'Inter continua col suo passo e nell'arco di 4 minuti succedono cose ai confini della realtà. La realtà interista vogliamo dire.

Al 17' Brozovic solo davanti a Hart scaglia il pallone contro il portiere. E un minuto dopo Murillo e Ansaldi si sgambettano (clamoroso) a vicenda al limite della loro area liberando Belotti che non perdona. Pareggio del Toro, reazione interista e su lancio di Candreva, Icardi di testa libera Brozovic a dieci (dieci!) centimetri dalla linea di porta. E Brozo riesce, incredibilmente, a mandare il pallone su Moretti. Pazzesco. Poi dicono: colpa di De Boer...

Non basta. Tocca anche a Icardi (35') entrare nella galleria delle palle-gol gettate al vento, scaricando addosso a Hart il pallone nell'area piccola. L'ingresso di Palacio per l'encomiabile Eder non è che sia una gran trovata, a patto che Eder non ne abbia davvero più. Ma Maurito sa farsi perdonare e al 43' in piena area di libera di Rossettini e con un destro omicida all'incrocio fulmina Hart, liberando il mondo interista dall'angoscia. Con una gara abbastanza ben giocata, una vittoria meritata, nonché disperatamente sudata.