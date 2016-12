Inter-Torino 0-1: clamoroso epilogo, decide Moretti al 94' 

19:20 - Inter-Torino 0-1. Un clamoroso epilogo e una clamorosa delusione per l'Inter di Mancini e Thohir. Ha vinto il Torino con il gol di Moretti al 94', l'ultimo minuto di recupero. Colpo di testa su calcio d'angolo e così il Toro si porta a casa tre punti trionfali, mentre per l'Inter comincia un terribile momento: dallo 0-0 di Empoli a questo inatteso tonfo casalingo. Sogno-Champions, lasciamo perdere.

LA PARTITA

Podolski in campo, Shaqiri in panchina, Brozovic in tribuna, dove si accomoda anche Thohir: il quadro Inter si completa così, coi nuovi arrivati e il presidente che si rivede a San Siro due mesi dopo (23 novembre, il derby dell'1-1). L'attesa per l'Inter del Mancini-mercato è quella dovuta, dopo il mogio 0-0 di Empoli e il 2-0 di Coppa Italia alla Samp. Per dire: i bassi e gli alti di una squadra che, non va scordato, è sulla via della guarigione e della pienezza di sé.

Contro, il Toro di Ventura: squadra senza scintille da far scoccare, ma -come sempre- dura da affrontare, perché sa difendersi, sa come inguaiare le offensive altrui, e qualche idea fra Quagliarella e Martinez (Maxi Lopez siede in panchina) può venir fuori. Il tridente-Inter dietro Icardi prevede Palacio a sinistra e Podolski a destra, con Kovacic supportato da Guarin in veste mediano-mediano e Kuzmanovic regista arretrato. Cosa aspettarsi?

Francamente, la partita che sta scritta nel quadro tattico di Ventura. Un Torino molto, molto accorto. Un'Inter che tiene il 70 per cento di possesso-palla (dato del primo tempo), ma senza che l'area di rigore granata sia di pubblico dominio nerazzurro. Al minimo le emozioni del primo tempo. Se ne contano tre di fonte interista: al 13' una girata di Podolski su assist di Palacio, ben parata da Padelli; al 31' un'inucursione di Kovacic per Palacio, salva Maksimovic; al 40' il colpo di testa di Icardi (cross di D'Ambrosio) fuori di poco. Per il fronte granata, qualche contropiede non finalizzato. E per la contabilità infortuni, il ko di Andreolli (stiramento) che al 44' lascia il posto a Ranocchia e a una emergenza-difesa che preoccupa Mancini: out anche Campagnaro, Juan Jesus squalificato.

Ripresa. Fiammata di Podolski al 6', diagonale ben parato. E poi un'altra botta per Mancini: si blocca D'Ambrosio (11' st), lui come Andreolli, stiramento mentre corre e l'emergenza difesa diventa qualcosa di troppo serio. Dentro Shaqiri, con Kuzmanovic che arretra e le retrovie nerazzurre -com'è prevedibile- ansimano.

E' il momento del quarto d'ora granata, nel senso che in zona-Handanovic si corre qualche spavento: Martinez di testa al 12' st, poi c'è Maxi Lopez al suo posto; Farnerud dal limite al 17', mira sbagliata; poi Molinaro al 27', tiro deviato. Per risistemare le linee, Mancini deve fare ricorso al parco Primavera, con Donkor che rileva Podolski e si sistema a destra, nel quartetto di difesa, riportando il gruppo alla normalità di base. Mentre Ventura prova con El Kaddouri per Farnerud: chissà mai che non ci scappi qualcosa di clamoroso.

E quel qualcosa accade al 49' st: col colpo di testa vincente di Moretti, a due passi da Handanovic, su calcio d'angolo e correzione aerea di Maxi Lopez, che apre scenari che inquietano casa-Inter e rallegrano casa-Toro. Per Mancini, il mancato sorpasso al Milan ed è meglio stendere un velo sulle idee da terzo posto che sovente spuntano. Perdere così fa anche parte del gioco della malasorte, ma al massimo sarebbe stato 0-0, non di più. Per Ventura quota 25 punti, un successo in casa-Inter come non accadeva (al Toro) da un quarto di secolo, qual pizzico di fortuna che fa parte del gioco. E avanti così.

LE PAGELLE

Handanovic 6 - Moretti gli si para dinanzi al 94', da solo e da due metri: cosa dovrebbe fare?

D'Ambrosio 5,5 - Più avanti che indietro, più in fase offensiva che difensiva: ma senza mai accendersi. Poi il ko, a inizio ripresa.

Ranocchia 5 - Dentro per stretta necessità, ovvero il ko di Andreolli a fine primo tempo. Dentro e non al meglio, con qualche affanno che affiora e all'ultimo secondo è fatale.

Obi 5 - Mancini lo impiega a sinistra, perché s'imponga nella spinta. Il limite però è evidente: nel coraggio di osare.

Guarin 6 - Forse il ko finale è anche "colpa" sua. Nel senso che ha un problema muscolare e soffre e con lui va in sofferenza la squadra. La sua prova da mediano non è male.

Podolski 5,5 - Il lavoro non lo spaventa, la qualità del suo calcio non è ancora al top. Ci vuole tempo.

Kovacic 5 - Sbatte troppe volte addosso a Gazzi, che è il suo angelo-marcatore. Se Mancini lo vuole regista, non è questo il passo.

Icardi 5 - Aspetta e spera che gli arrivi il pallone buono. Ma ha ragione Mancini quando predica che deve dedicarsi di più al gioco di squadra. Finalizzare e basta, non basta.

Shaqiri 6 - La sua mezza partita non è come ci si aspetta, ma quando entra lui lo schema di base è saltato: senza Andreolli e D'Ambrosio, gioca in un'Inter senza equilibri.

Padelli 6 - Il voto... normale per il portiere granata, significa che l'Inter è arrivata davvero poco al cuore del problema, ovvero la zona-gol.

Moretti 7 - A parte il buon lavoro di gruppo in difesa, tutti ben stretti, c'è questa immensa gioia del gol facile facile, ma la bravura è di essersi fatti trovare là, al momento giusto.

Darmian 6 - Piace all'Inter e a Mancini, piace perché fa le cose semplici e quelle che si devono fare.

Molinaro 6 - Grande dinamismo, sulla fascia sinistra: quello che serve per riparare la squadra dalle incursioni altrui.

Maxi Lopez 6,5 - E' al Toro da una settimana, con lui due partite e due vittorie: il gol da 3 punti a Cesena, l'assist da 3 punti a San Siro. Che momento!



IL TABELLINO

INTER-TORINO 0-1

Inter (4-3-3): Handanovic 6; D'Ambrosio 5,5 (11' st Shaqiri 6), Vidic 6, Andreolli 6 (44' Ranocchia 5), Obi 5; Guarin 6, Kuzmanovic 6; Podolski 5,5 (21' st Donkor 5,5), Kovacic 5, Palacio 5,5; Icardi 5. A disposizione: Carrizo, Berni, Krhin, Dodò, Hernanes, Bonazzoli, Puscas. All. Mancini 5

Torino (3-5-2): Padelli 6; Maksimovic 6 (36' st Bovo sv), Glik 6, Moretti 7; Darmian 6, Benassi 6, Gazzi 6 , Farnerud 5,5 (21' st El Kaddouri 5,5), Molinaro 6; Quagliarella 5,5, Martinez 5,5 (13' st Maxi Lopez 6,5). A disposizione: Gillet, Castellazzi, Masiello, Gaston Silva, Jansson, Vives, Amauri. All. Ventura 6

Arbitro: Irrati

Marcatori: 49' st Moretti (T)

Ammoniti: D'Ambrosio, Icardi (I), Gazzi, Darmian (T)

Espulsi: --

Note: --