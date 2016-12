Inter: Thohir vuole vendere, ma il club smentisce

I conti dell'Inter non tornano e ora il futuro appare meno sereno. Erick Thohir è arrivato a un bivio: cedere la società o cercare soci in Cina per ripartire. Ma con un comunicato apparso sul sito, il club di corso Vittorio Emanuele smentisce la notizia diffusa dai media questa mattina: "F.C. Internazionale nega categoricamente che il presidente e azionista di maggioranza Erick Thohir stia prendendo in considerazione l'ipotesi di cedere il suo 70% di quote del club o parte di esso. Come parte della strategia a medio-lungo termine, il club ha chiesto a Goldman Sachs di vagliare la possibilità di identificare potenziali futuri partner commerciali in Asia. Questa è una cosa logica alla luce della enorme crescita di investimenti nello sport e nel calcio in particolare, in Asia e specificatamente in Cina. Il club continua nelle sue strategie commerciali e sportive. Allo stesso tempo sta lavorando a stretto contatto con la Uefa in merito al rispetto dei parametri del fair play finanziario. L'obiettivo resta il ritorno in Europa per competere ai massimi livelli", si legge.