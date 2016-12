Inter, Thohir vola in Cina per chiudere con Suning

Erick Thohir è in Cina con l'obiettivo di chiudere la trattativa con il gruppo Suning . Il presidente dell'Inter, insieme all'ad Michael Bolingbroke e al dg Giovanni Gardini , si fermerà in Estremo Oriente per tutto il fine settimana, cercando un'intesa con Zhang Jindong , a capo del gruppo Suning. Un passo avanti: Suning Group dovrebbe entrare con un aumento di capitale da 80 milioni e acquistare così il 20% della società.

Con l'ingresso del gruppo cinese il quadro si ricomporrà così: Thohir 56%, Moratti 23,5%, Suning 20%, altre minoranze con lo 0,5%. La tempistica è da definire, ma già entro giugno potrebbe esserci la fumata bianca.

I prossimi impegni in agenda dovrebbe essere l'arrivo della delegazione cinese a Milano, come era già successo il 23 aprile alla vigilia della sfida tra i nerazzurri e l'Udinese. Stavolta la grande occasione per ripresentarsi a San Siro è la finale di Champions League del 28 maggio tra Real e Atletico Madrid. Come scrive Il Corriere della Sera, filtra ottimismo sulla trattativa.