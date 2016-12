Inter, Thohir: "Vogliamo costruire una grande squadra"

Il presidente nerazzurro parla di mercato, ma non si espone sui possibili nuovi acquisti: "Quale sarà il prossimo rinforzo? Non lo so, dipende dal mercato. Come sapete, non voglio fare nomi perché è impossibile prevedere lo sviluppo delle trattative. Sicuramente vogliamo che sia una bella estate, come è successo l'anno scorso e nell'ultima finestra invernale. Abbiamo portato a Milano buoni giocatori, ma l'aspetto più importante non riguarda i singoli innesti ma la volontà di costruire una squadra solida".



Mancini ha chiesto molti rinforzi: "Otto-nove acquisti? Credo che il problema non sia il numero di giocatori - spiega Thohir -. Stiamo lavorando su alcuni rinnovi e abbiamo già portato a termine l'acquisto di Murillo, ma la cosa fondamentale è che i giocatori possano aiutarci a costruire una grande Inter. Non penso che la soluzione sia una squadra di stelle, vogliamo una formazione fatta di giocatori che diano il massimo per l'Inter".