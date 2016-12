Inter, Thohir trova un partner cinese per il club

Dall'Estremo Oriente arrivano novità per l'Inter sul piano societario. Il club nerazzurro avrebbe trovato infatti un partner in Cina disposto a rilevare quote di minoranza del pacchetto di Erick Thohir, che ha deciso appunto di chiedere alla banca d'affari Goldman Sachs di sondare il campo in Cina alla ricerca di eventuali soci. Come riferisce 'Tuttosport', questo gruppo imprenditoriale starebbe già analizzando approfonditamente i conti del club.