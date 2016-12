Inter, Thohir sbarca con una ricca agenda di impegni

Erick Thohir è tornato in Italia per una viaggio tra i più importanti per il futuro dell'Inter. Il presidente nerazzurro, infatti, ha in programma incontri che non riguardano soltanto l'ambito sportivo del club. Dall'incontro con Mancini e la squadra alla vigilia del delicatissimo match contro la Fiorentina, alla possibile cessione di quote societarie. Thohir è convinto di continuare con Mancini alla guida della squadra e getterà le basi per il prossimo mercato estivo con il ds Ausilio.