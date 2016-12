Inter: Thohir salta l'assemblea dei soci per motivi familiari

Venerdì all'assemblea dei soci, oltre a Zhang Jindong, non ci sarà neanche Erick Thohir. Il presidente dell'Inter è già ripartito per l'Indonesia per motivi familiari: si sono infatti aggravate le condizioni di salute del padre Teddy. Per il tycoon indonesiano solo un giorno a Milano dove ha tranquilizzato De Boer e ha assistito dalla tribuna alla vittoria contro il Torino. La situazione sembra essersi tranquillizzata: il tecnico olandese proseguirà la sua avventura sulla panchina nerazzurra a meno di clamorosi sviluppi.



Le parole di Thohir, la prestazione della squadra e la doppietta di Icardi hanno dato un'iniezione di fiducia all'allenatore che avrà altro tempo a disposizione per dimostrare il suo valore e imporre il suo credo. Servono comunque i risultati e altri passi falsi difficilmente saranno perdonati. De Boer si è già giocato il bonus contro Cagliari e Atalanta: domenica contro la Sampdoria un altro esame importante per saldare la sua posizione sulla panchina nerazzurra.