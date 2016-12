Inter, Thohir prepara il vertice di Nyon e salta la trasferta col St. Etienne 

11:59 - L'esordio in trasferta potrebbe dunque saltare: la presenza annunciata di Erick Thohir in Francia per il match di Europa League contro il St. Etienne non è più così certa. Anzi, a quanto pare, il tycoon indonesiano sarebbe propenso a disertare l'appuntamento per concentrarsi sul delicato summit di venerdì mattina a Nyon quando i vertici dell'Inter incontreranno quelli dell'Uefa per affrontare il tema delicato del Fair Play finanziario.

Thohir, Bolingbroke, Williamson e Fassone. Insomma, tutto il vertice dirignziale nerazzurro: pronto per un appuntamento delicato, quello con i vertici Uefa di venerdì mattina. Il Fair Play fianziario sul tavolo: il dossier preparato dai nerazzurri - come evidenzia Tuttosport - descrive un programma di sviluppo quinquennale, nel quale dono previste più sponsorizzazioni grazie all'accordo di aprile con Infront che garantisce un minimo di 20 milioni annui. Il piano contempla anche un incremento dei ricavi da stadio con l'ampliamento delle aree ospitalità e gli interventi necessari per la finale Champions 2016. A supporto della solidità di questo percorso verrà citato anche il finanziamento concesso da Goldman Sachs sulla base del parere favorevole di due società di rating.