Inter, Thohir: "Per lo Scudetto mancano 27 partite"

Erick Thohir sta per tagliare il traguardo del suo secondo anno alla guida dell'Inter. E il bilancio, in particolare in questo periodo, è positivo. Come racconta in una lunga intervista a Tuttosport, il presidente nerazzurro si dice soddisfatto "sia per i risultati sportivi sia per quelli societari". Ma soprattutto è felice per la posizione in classifica dei nerazzurri: "Come ho detto più volte, noi stiamo lavorando su un progetto a lungo termine, di 4-5 anni. Il nostro obiettivo principale è tornare in Champions". Nessuna idea Scudetto, quindi? " Stiamo facendo bene, ma per lo Scudetto... mancano 27 partite ".

Nessuna rottura all'orizzonte con Moratti: "Quando torno a Milano pranzo con lui perché è il mio socio. Lui può dire che pensa di uscire dalla società, ma di sicuro condivide con me la stessa visione delle cose: vogliamo riportare l'Inter tra i top 10 club al mondo". C'è molta stima anche per Mancini: "L'ho preso per i risultati che ha raggiunto in carriera, è un leader. Fosse per me resterebbe all'Inter 10-15 anni, di sicuro non è uno che lascia il progetto a metà".



Thohir ha parlato anche del mercato: "Se Mancini mi ha chiesto quattro acquisti per gennaio? Nooo. Di sicuro ci saranno cessioni e qualche arrivo, ma non stravolgeremo la squadra. Nainggolan mi piace molto, non solo perché ha origini indonesiane, poi abbiamo deciso di prendere Kondogbia. Mi piace anche Audero, il portiere indonesiano della Juve primavera, ma non dobbiamo prendere chi piace a me ma chi serve alla squadra. A proposito, dicono che è noiosa: secondo me è divertente vincere sempre 1-0".



Il presidente nerazzurro ha affrontato anche l'argomento stadio, toccato anche nell'incontro con Silvio Berlusconi: "Negli ultimi 7 mesi avevamo lavorato su uno stadio tutto nerazzurro. Ora che il Milan ha deciso di rimanere a San Siro ne parleremo insieme. Ci aiuta il fatto che la finale di Champions si terrà a Milano e lo stadio verrà già migliorato, ma bisogna mettersi al tavolo per decidere come intervenire, assieme".