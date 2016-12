Inter, Thohir: "Non vendiamo. Niente Champions? Niente panico"

La mancata qualificazione in Champions, "che è il nostro obiettivo", non comporterà un fallimento sportivo: "Abbiamo vari piani, ne abbiamo uno per il nostro ingresso in Champions, uno se dovessimo andare in Europa League e uno se dovessimo restare fuori. Niente panico". Quali saranno però le ripercussioni sulla gestione sportiva? "Guardate quanti giocatori abbiamo portato in questi anni, ecco. Magari la prossima estate non compreremo altri 10 giocatori, magari ne arriveranno tre. Di sicuro non cambieremo allenatore, perché fa parte del nostro progetto".



Thohir ha anche spiegato che le questioni societarie non influeranno sulla gestione sportiva: "La gente pensa che gli aspetti finanziari incidano sul Financial Fair Play, ma non è così. Noi stiamo migliorando, i nostri ricavi sono aumentati per il secondo anno consecutivo (quest'anno da 1.6 a 1.84). Il nostro è un progetto di 5 anni. Se ci sono soldi da mettere li mettiamo, ma dobbiamo essere aperti a questa transizione globale".



Ma Thohir è preoccupato? " No, non lo sono. O meglio, chi ama l'Inter deve sempre preoccuparsi del bene dell'Inter, ed è quello che facciamo. Abbiamo bisogno di trovare partner in Asia, soprattutto in Cina. Quando Moratti mi ha incontrato, prima si è informato sul mio background. Io sto facendo lo stesso: chiedo a Goldman di studiare i potenziali partner. In Inghilterra molti club sono nelle mani di proprietari non inglesi. Il calcio sta diventando globale. La Cina è molto aggressiva sul mercato. Se c'è un partner cinese che vuole comprare il 5% io lo sto ad ascoltare. Per ora non ci sono. Però per favore non paragonatemi a Moratti: lui ha messo molti più soldi di me".



Thohir venerdì sarà in Lega Calcio. "All'inizio dicevano che non capivo di calcio. Perché l'Inter cresca deve crescere anche la Serie A. Conosco il business del calcio, l'Asia è il futuro della Serie A per quanto riguarda i diritti tv e gli aspetti commerciali. Come mai sono stato a Londra? Sono andato per vedere Arsenal-Barcellona, per vedere la partita, per ammirare lo stadio. Ho fatto lo stesso a Parigi, per salutare il presidente e stringere rapporti. È stato bello anche che Mourinho e Ronaldo siano venuti a San Siro: venissero sempre, venderemmo un sacco di biglietti". Infine una battuta sul campionato: "Messaggio alla squadra? Battiamo la Juve, sia in campionato che in Coppa".